Lascia l’Inter e firma con i bianconeri: prestito con diritto di riscatto

Ci siamo: altra operazione in dirittura d’arrivo in casa Inter, ecco cosa sta succedendo proprio in queste ultime ore. 

L’Inter si impone sul campo del Borussia Dortmund nell’ultimo turno del girone di Champions League e approda agli spareggi per gli ottavi di finale, dove se la vedrà con una tra Benfica e Bodo Glimt. In casa nerazzurra, però, tiene banco anche la questione calciomercato quando mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale (2 febbraio).

Asllani
Asllani con la maglia del Torino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Marotta è al lavoro per piazzare quei giocatori che non rientrano nel progetto di Chivu: esuberi come Kristjan Asllani, che in questa prima parte di stagione ha indossato la casacca del Torino senza incidere. Il centrocampista albanese classe 2002 si appresta ora a fare ritorno a Milano, ma soltanto per qualche ore: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, infatti, l’ex Empoli sarebbe vicinissimo al trasferimento al Besiktas con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Asllani ha già dato l’ok al trasferimento in Turchia e nelle prossime ore è attesa la firma con il club bianconero di Istanbul. Inter, dunque, molto attiva sia per quel che concerne le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda i movimenti in uscita.

