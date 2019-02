CALCIOMERCATO INTER RAKITIC BARCELLONA SCADENZA CONTRATTO 2021 - In casa Barcellona si comincia a programmare il futuro. Oggi è arrivato il comunicato ufficiale che ha annunciato il prolungamento dell'accordo con l'allenatore Ernesto Valverde e, a breve, discuteranno anche del contratto di Jordi Alba. Mentre, non si parlerà di quello di Ivan Rakitic. Il 30enne centrocampista croato è in scadenza con i catalani nel 2021 e la società presieduta da Josep Bartomeu non ha nessuna intenzione di trattare un nuovo accordo con l'entourage del calciatore fino all'inizio della prossima stagione. E, in caso di offerta importante, il Barcellona è pronto anche a cedere Rakitic.

Sulle tracce del vice campione del Mondo sono segnalate l'Inter, la Juventus e anche il Milan, oltre a diversi club esteri. La valutazione del cartellino di Rakitic da parte della società spagnola è vicina agli 80 milioni di euro: cifra importante e non semplice da raggiungere per i club nostrani. Discorso diverso per le squadre della Premier League e per il Paris Saint-Germain, che già l'estate scorsa si è mosso per il calciatore. Staremo a vedere cosa succederà, ma è da registrare l'apertura alla cessione dell'ex Siviglia da parte del Barcellona nella prossima sessione di mercato estiva. E le società della Serie A osservano con attezione la situazione.

