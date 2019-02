CALCIOMERCATO NAPOLI / Un'estate da grandi colpi: dopo aver detto addio a Marek Hamsik, il Napoli si prepara a rivoluzionare la rosa in vista della prossima stagione. Diversi i calciatori attualmente in forza agli azzurri che potrebbero essere ceduti in estate: da Koulibaly, per il quale si prospettano offerte milionare, ad Allan, passando per Callejon e Mertens.

Si chiude un ciclo e il presidente De Laurentiis ha annunciato due-tre colpi 'ancelottiani' : ma chi sono i possibili obiettivi del Napoli?

Qualche nome circola da tempo: è il caso di Lozano del Psv per il quale stravede Carlo Ancelotti o dello stesso James Rodriguez, accostato agli azzurri fin dall'arrivo del tecnico di Reggiolo all'ombra del Vesuvio. Qualche altro nome, invece, potrebbe essere una sorpresa: in difesa, ad esempio, Marquinhos del Psg è un nome da considerare, nonostante i costi elevati dell'operazione. Stesso problema per Ryan Mahrez: il colpo forte della scorsa estate del Manchester City finora non ha convinto, finendo quasi ai margini della squadra di Guardiola. Un suo addio estivo non è da escludere e il profilo dal punto di vista tecnico sembra adattarsi alla perfezione al progetto Napoli. Occhi puntati anche su un attaccante centrale che possa alternarsi, o perché no, accompagnarsi a Milik: per età e caratteristiche Timo Werner sembra avere l'identikit giusto ma anche qui costi ed elevata concorrenza sono ostacoli da superare. Tra i nomi da considerare per la difesa anche Milenkovic della Fiorentina, dalla quale per il centrocampo potrebbe arrivare anche Veretout.

