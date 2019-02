JUVENTUS DE LIGT / Matthijs de Ligt è nel mirino delle big d'Europa, tra cui figura anche la Juventus. Il diretto interessato però dribbla le domande sul mercato e sul suo futuro: "Per il momento sono concentrato soltanto sull'Ajax.

Oggi era una partita speciale e importante per me, per la mia crescita. Siamo in corsa in campionato e in Champions, a Madrid cercheremo di ribaltare il risultato di stasera. Adesso non penso ad un mio trasferimento ma solo al match di ritorno contro il Real", le parole di de Ligt a 'Rai Sport'.