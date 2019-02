CALCIOMERCATO MILAN BAKAYOKO SOCIAL / Tiémoué Bakayoko continua a mandare segnali. Il centrocampista francese in pochi mesi si è preso il Milan e sembra proprio non volersene più andare. I rossoneri per riscattarlo dal Chelsea, proprietario ancora del cartellino del calciatore, dovranno versare una cifra vicina ai 35 milioni di euro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate ai rossoneri CLICCA QUI . La Champions League potrebbe essere la chiave ma la volontà di Bakayoko, dopo le varie dichiarazioni, appare chiara e l'ultimo post sui propri social è un ulteriore segnale: "Tutti RossoNeri!" scrive così l'ex Monaco a commento di una foto che lo immortala insieme ad