NAPOLI ZURIGO MAGNIN / "La cosa importante domani non sarà la tattica. Giocheremo davanti ad uno stadio pieno, questo può darci una spinta importante". Si dice pronto a sfidare gli azzurri il tecnico dello Zurigo, Ludovic Magnin. Gli svizzeri saranno gli avversari del Napoli nella sfida di Europa League.

In conferenza stampa il tecnico elvetico ha parlato della gara contro gli azzurri: "Ho visto le ultime gare senza, lui è un idolo per i napoletani, ma il Napoli ha qualità per sostituirlo. Chi toglierei ad? È una squadra così forte che ho difficoltà a rispondere, ma forse direi. Speriamo di poter tener aperto il risultato fino alla gara di Napoli della settimana prossima". Su Ancelotti: "Ho visto come allena Ancelotti, sarà speciale allenare con lui, credo sia uno degli allenatori migliori al mondo.Non voglio scoprire le mie carte con gli avversari, non vi dirò come ci siamo preparati per domani. Vogliamo sorprendere il Napoli”.