CALCIOMERCATO ROMA ZANIOLO JUVENTUS / La splendida e importante doppietta realizzata ieri sera da Zaniolo contro il Porto ha fatto ulteriormente aumentare la quotazione del ragazzo, ma anche i rimpianti dell'Inter, che in estate lo ha valutato 4,5 milioni di euro nell'ambito dell'operazione Nainggolan.

In ottica futura, ormai da settimane si parla di un forte interessamento dellache, come ricorda 'Panorama.it', fu già vicina al ragazzo prima che la propria offerta all'Entella da 1,5 milioni di euro venisse superata dagli 1,8 milioni proposti dai nerazzurri. CLICCA QUI per tutti gli aggiornamenti di calciomercato.

Ora i bianconeri sono pronti a tornare alla carica e secondo la sopra citata fonte sarebbero pronti a stanziare una cifra tra i 40-50 milioni di euro per tentare di arrivare a dama. La Roma, dal canto suo, ha già avuto alcuni colloqui esplorativi con l'entourage del calciatore, ma si era deciso di trattare l'argomento rinnovo più in là. L'esplosione internazionale del 19enne mancino potrebbe comportare un cambio di strategie. Staremo a vedere.

