JUVENTUS ALONSO MARCELO REAL MADRID / Non è un mistero la possibilità che Marcelo a fine stagione lasci il Real Madrid. Il brasiliano non si è voluto sblanciare sul proprio futuro, ammiccando però all'interessamento della Juventus dell'amico ed ex compagno di squadra Cristiano Ronaldo.

Florentino Perez non vuole farsi trovare impreparato in caso di addio del nazionale verdeoro e starebbe già setacciando il mercato in cerca di un sostituito all'altezza. Secondo 'Don Balon' oltre adnei radar del presidente merengue ci sarebbe anche, piano B nell'eventualità in cui fallisse l'assalto all'austriaco. L'ex Fiorentina, adesso al, avrebbe una valutazione non superiore ai 40 milioni di euro, mentre per il terzino delci vorranno 75 milioni.