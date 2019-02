CALCIOMERCATO MILAN RICHARLISON ATLETICO MADRID/ Richarlison, esterno dell'Everton, è un nome che fa gola a molti top club europei. Il giocatore brasiliano, dopo gli scetticismi di inizio stagione per l'elevatissimo prezzo con il quale i Toffees lo hanno rilevato dal Watford, sta ripagando i milioni spesi sul campo, tanto da essere finito sul taccuino di diverse squadre per la prossima sessione estiva di calciomercato.

Una di queste è proprio il Milan di, sempre attento ai giocatori carioca, ma soprattutto, su Richarlison, c'è il forte interesse dell'Atletico Madrid. Stando infatti a quanto riportato da 'AS', nonostante le richieste proibitive dell'Everton , i Colchoneros si sarebbero fatti avanti con il club inglese per un primo contatto. Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!