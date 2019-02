CALCIOMERCATO INTER NAPOLI DI MARIA MANCHESTER UNITED PSG/ Angel Di Maria, trequartista del PSG più volte accostato a Inter e Napoli, è stato intervistato ai microfoni di 'France Bleu'.

L'ex Real Madrid si è soffermato soprattutto sul suo periodo, non esaltante, con la maglia del Manchester United: "Lì non mi hanno mai permesso di dare il meglio. Anche con l'allenatore ci furono dei problemi ma, grazie a Dio, sono riuscito a venire al PSG, dove ho trovato di nuovo la mia dimensione". Per le ultime notizie sul calciomercato europeo---> clicca qui!

Angel Di Maria si riferiva in particolare a Louis Van Gaal, suo manager ai tempi dei Red Devils con i quali l'argentino non è andato oltre le 3 reti in quasi 30 presenze.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui