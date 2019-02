PARMA INTER VAR / Var in azione al 55' di Parma-Inter: i nerazzurri vanno in gol con D'Ambrosio bravo ad anticipare tutti su un calcio d'angolo.

La gioia dell'Inter però è stoppata dalla Var che richiama Irrati: il direttore di gara controlla l'azione al monitor e annulla la rete, individuando un tocco di braccio di D'Ambrosio. Poco dopo proteste nerazzurre per un presunto fallo di mano di Bastoni in area: tutto regolare per Irrati e la Var dà ragione al direttore di gara.