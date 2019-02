CALCIOMERCATO JUVENTUS DOUGLAS COSTA / Assolutamente decisivo lo scorso anno, quando è stato forse il protagonista principe dello sprint finale per la vittoria dello scudetto, oggi Douglas Costa sta attraversando un momento di parziale involuzione.

In questa stagione il brasiliano non riesce ad essere decisivo per lae i numeri lo testimoniano: sette volte soltanto titolare in campionato, quasi mai capace di fare la differenza, senza dimenticare le quattro giornate di squalifica ricevute ad inizio stagione.

Un rendimento che renderebbe meno traumatico un eventuale addio, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante. La Premier League è vigile su Douglas Costa: Chelsea e Manchester United sono segnalate sulle tracce dell'ex Bayern Monaco, un derby inglese per il brasiliano che negli ultimi giorni è finito al centro delle cronache anche per comportamenti extra-campo, dall'incidente automobilistico al blitz alla festa di Neymar che avrebbe un po' indispettito la società piemontese.

