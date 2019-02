JUVENTUS DOUGLAS COSTA INCIDENTE / Molta paura quest'oggi per Douglas Costa, protagonista sfortunato di un incidente stradate sull'autostrada A4 nel comune di Santhià (Vercelli).

Il centrocampista della Juventus fortunatamente non ha riportato lesioni e sarà quindi regolarmente a disposizione. Non altrettanto fortunato è stato un uomo coinvolto nel sinistro, trasportato all'ospedale di Biella in codice giallo. La dinamica dell'accaduto è sotto accertamento.

