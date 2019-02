CALCIOMERCATO NAPOLI INSIGNE LIVERPOOL / Dopo l'addio di Hamsik, promesso sposo della Cina, le sirene del calciomercato non accennano a spegnersi in casa Napoli.

Lorenzo Insigne infatti è uno dei profili più ambiti del mercato internazionale e avrebbe fatto registrare l'interesse di un club di Premier League.

Secondo quanto riportato da 'Repubblica.it', il Liverpool avrebbe fatto un tentativo informale per Lorenzo Insigne. Il nuovo procuratore dell'attaccante, Mino Raiola, ha infatti fatto recapitare a De Laurentiis la proposta da 70 milioni di euro. Il patron partenopeo però ha rispedito tutto al mittente, dichiarando che per il suo talento potrebbero non bastare anche 150 milioni di euro.

