CALCIOMERCATO NAPOLI HAMSIK DALIAN ESCLUSIVO PIERFILIPPO CAPELLO CINA - La notiza che sta scuotendo negli ultimi giorni il calciomercato italiano, e quello cinese, è quella relativa all'imminente passaggio di Marek Hamsik, capitano del Napoli, al Dalian Yifang. Il 31enne centrocampista slovacco andrà a firmare un contratto importante a livello economico, ma dietro questa decisione si potrebbero nascondere anche altre motivazioni. Ne è sicuro l'Avvocato Pierfilippo Capello che, ai nostri microfoni, ha parlato della sua esperienza sull'asse Italia-Cina e di questo trasferimento.

"Ho avuto la fortuna di essere interpellato come Avvocato per quanto riguarda trasferimenti anche di calciatori - le parole di Capello, in esclusiva, a Calciomercato.it - Il calcio cinese sta crescendo dal punto di vista tecnico, i risultati della Nazionale in Coppa d'Asia non sono stati negativi, grazie al lavoro di Marcello Lippi e del suo staff. Il problema è che i calciatori cinesi forti sono tutti in una squadra, il Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, o in altre due o tre. I giocatori di buon livello sono concentrati, sotto questo punto di vista il movimento deve cambiare per crescere.

Calciomercato Napoli, Capello su Hamsik: "In Cina anche per curiosità"

Per quanto riguarda gli stranieri, non è semplice adattarsi ad un concetto di vita completamente diverso. Il giocatore straniero che si trasferisce in Cina e dà il 100%, può fare davvero la differenze, anche non essendo considerato un top player altrove. Di contro, anche calciatori fortissimi che si trasferiscono in Asia, se non si danno da fare, nel lungo periodo pagano questo atteggiamento. La cosa difficile è restare professionista, la sfida è mentale, non riuscire a sedersi, per così dire".

Tornando all'ormai prossimo addio di Hamsik al Napoli, per approdare al Dalian Yifang, l'Avvocato Capello ha un'idea ben chiara: "Quelli con cui ho parlato, che si sono trasferiti nella Chinese Super League come allenatori, collaboratori, calciatori e dirigenti, mi hanno fatto capire come l'aspetto economico sia solo la molla che fa scattare l'interesse. Ma poi subentra la forte curiosità di vivere un'esperienza completamente nuova che apre la mente e fa crescere. Sono convinto che, anche in questo caso, l'aspetto economico non sia l'unica cosa determinante. Uno come Hamsik, se avesse voluto, avrebbe avuto la possibilità di guadagnare tanto anche in Premier League o in Bundesliga", ha concluso Pierfilippo Capello a Calciomercato.it.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui