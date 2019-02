INTER BOLOGNA SPALLETTI MAROCCHI/ Altro tonfo casalingo per l'Inter di Luciano Spalletti che non vince ormai dall'ultima giornata del 2018, nella trasferta di Empoli firmata da Keita Baldé. A spuntarla stavolta è stato il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

In merito ha parlato anche Giancarlo, opinionista di 'Sky Sport': "Sembrano 11 impiegati, e lo dico per spronare l'ambiente. Fanno il lavoro più bello del mondo, dovrebbero stare lì con grande passione e voglia di fare bene".