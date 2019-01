CALCIOMERCATO ROMA / Nonostante il pesante 7-1 subito in Coppa Italia, Eusebio Di Francesco non si dimette. E non lo farà, almeno fino a domenica, quando è in programma lo scontro diretto contro il Milan. "Chiedete a Monchi", la posizione invece di Pallotta che avrebbe esonerato l'abruzzese già dopo la disfatta di Bologna.

Ma l'assenza di alternative valide ha convinto il dirigente spagnolo a proseguire con l'attuale guida tecnica e di dare un'ultima possibilità all'allenatore, in campionato. Domenica sarà quindi una partita da dentro o fuori, ma per molti è semplicemente un'agonia prolungata. Perché il gruppo è spaccato. E perché l'ex Sassuolo non è mai entrato nella testa dei giocatori. Il nervosismo poi è alle stelle, a conferma del litigio. Per questo niente ritiro, la società ha preferito evitare contatti 'forzati' tra i calciatori in questo momento così delicato.