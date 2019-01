CALCIOMERCATO FIORENTINA VERETOUT BIRAGHI / Cristiano Biraghi e Jordan Veretout si stanno rivelando due pedine essenziali nello scacchiere di Pioli. La Fiorentina è intenzionata a blindare i due calciatori, finiti sul taccuino tra le altre di Napoli, Inter e Milan.

Sia il terzino della Nazionale diche il regista francese sono in scadenza nel 2021, con la dirigenza gigliata che lavora al prolungamento del contratto. Come raccolto da Calciomercato.it, il rinnovo di Veretout e Biraghi non è al momento all'ordine del giorno: le trattative sono in standby, con i lavori per trovare l'intesa per il nuovo accordo che entreranno nel vivo al termine della stagione. Biraghi nel campionato in corso ha totalizzato 20 presenze con 1 gol all'attivo, mentre Veretout ha collezionato 18 gettoni segnando 3 reti.