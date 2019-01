CALCIOMERCATO SASSUOLO FACUNDO FERREYRA ANDERLECHT ESPANYOL LEO BAPTISTAO - Quando sembrava orma fatta per il passaggio di Facundo Ferreyra dal Benfica all'Anderlecht, in prestito, ecco il dietrofront: l'attaccante argentino, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non era convinto della destinazione belga e ha deciso di respingere l'offerta.

Sulle sue tracce c'è, adesso, l'. Il club spagnolo, infatti, può cedere Leoin Cina, al. E, dunque, l'exandrebbe ad occupare proprio il posto del brasiliano nella rosa dei catalani.è stato a lungo un obiettivo del, mentre per Baptistao ha effettuato un sondaggio lo stesso club neroverde , senza tuttativa affondare il colpo.