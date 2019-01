Calciomercato Sampdoria, Kownacki 'sbotta' e minaccia l'addio

CALCIOMERCATO SAMPDORIA KOWNACKI / Grana Kownacki in casa Sampdoria. Come dichiarato dal direttore sportivo Carlo Osti, il club blucerchiato ha bloccato la partenza dell'attaccante in seguito all'infortunio di Caprari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Il polacco, però, sembra ormai intenzionato a lasciare Genova e al portale 'sport.se.pl' ha attaccato duramente la dirigenza, dichiarando apertamente di volersene andare: "Sono stanco, ne ho abbastanza del comportamento della Sampdoria. Sono arrabbiato perché il tempo passa e io non so ancora quale sarà il mio futuro. Una cosa è certa: non voglio restare, voglio andarmene. E non voglio tornare, voglio chiudere questo capitolo una volta per tutte. L’anno scorso ho fatto abbastanza bene, quest’anno la situazione è cambiata e nessuno mi ha detto perché. Ilè pronto a fare uno sforzo economico importante per me, non voglio restare in panchina per i prossimi sei mesi".