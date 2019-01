CALCIOMERCATO INTER MILAN CARRASCO / In casa Inter avanza sempre più il profilo di Carrasco. L'esterno belga, da tempo nel mirino del Milan, vuole lasciare la Cina e far ritorno in Europa.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Secondo 'Sky Sport' i nerazzurri hanno in queste ore intensificato i contatti col, nell'affare potrebbe entrare il cartellino di Antonio, ai margini della squadra di Spalletti. Per Carrasco, comunque, c'è da superare eventualmente l'ostacolo ingaggio: l'expercepisce infatti uno stipendio di circa 10 milioni di euro.