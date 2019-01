Calciomercato Milan, colpo Deulofeu: il calciatore ha deciso

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Prosegue la ricerca di un attaccante esterno da parte del Milan. Date le difficoltà per arrivare a Carrasco, finito anche nel mirino dell'Inter, i rossoneri hanno pensato al gradito ritorno del talento scuola Barcellona.

Così, in questi ultimi giorni di mercato invernale si faranno nuovi tentativi per convincere ila lasciarlo partire: clicca qui per gli ultimi aggiornamenti.

Dal canto suo, Deulofeu, riporta la 'Gazzetta Sportiva' riprenderebbe volentieri un aereo per Milano. Ad opporsi al trasferimento, però, è proprio il club inglese, che, dopo averlo pagato quasi 20 milioni di euro, non vuole lasciarlo partire con la formula del prestito e dovrebbe poi trovare un sostituto adeguato. Così, un terzo nome seguito con attenzione è Arnaut Groeneveld, attaccante 21enne del Club Bruges valutato circa 16 milioni di euro.

