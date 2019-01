SAMPDORIA UDINESE QUAGLIARELLA BATISTUTA / Quagliarella come Batistuta. Il rigore trasformato nel primo tempo di Sampdoria-Udinese permette all'attaccante blucerchiato di raggiungere l'ex Fiorentina e Roma per partite consecutive in gol.

Il 35enne è infatti andato in rete per l'undicesima partita consecutiva, eguagliando il record realizzato dall'argentino nella stagione 1994/95 con la maglia viola. Ma non solo. Il capitano blucerchiato vola così in testa alla classifica capocannonieri con 15 gol: staccati, ancora fermi a quota 14.