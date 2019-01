CALCIOMERCATO FIORENTINA MURIEL DIAWARA / Panteleo Corvino analizza le mosse di mercato della sua Fiorentina. Da Muriel a Pioli, tanti i temi toccati dal dirigente: "Con Muriel avevamo parlato da tempo e lui mi aveva dato la sua parola. E l’ha rispettata anche dopo l’inserimento del Milan. In un mondo in cui anche i contratti firmati sono messi in discussione, un atteggiamento da uomo vero - le sue parole alla 'Gazzetta dello Sport' - Pjaca? Noi non lo mandiamo via ma se avesse altri desideri gli verremo incontro. Anche la Juve proprietaria del cartellino deve salvaguardare il patrimonio.

In estate potevo prendere lui o De Paul. Ho scelto lui anche perché lo volevano tutti. E perché se avessi fallito questa operazione avrebbero detto che non ero più il Corvino di un tempo.? E’ un investimento proiettato sul futuro. Un segnale di programmazione. E’ un grande talento.? Sapete quanto lo stimi. L’ho portato al Bologna garantendo al club la più grande plusvalenza di sempre. Ma il Napoli vuole una cifra per noi impossibile.? Gode della profonda stima mia e della società. C’è un’opzione di rinnovo e intendiamo proseguire con lui".