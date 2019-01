CALCIOMERCATO MILAN LEONARDO HIGUAIN PIATEK / Nel giorno della presentazione di Piatek al Milan, era inevitabile parlare dell'addio di Higuain. In tal senso Leonardo, in conferenza stampa, è stato lapidario: "Higuain? Ha fatto le sue scelte, non c'è molto da dire, ora non c'è più. Qui al Milan c'è bisogno di gente che ha voglia di costruire qualcosa in modo graduale e non facile. Chi non ha voglia di stare in questo progetto, non ci serve.

"Il prestito di Higuain ha risolto il rapporto con la Juve in merito a quell'affare e a quello soltanto, l'operazioneè formalmente slegata da quella, senza plusvalenze".

Sul nuovo acquisto: "Il numero di maglia di Piatek? Non è importante, non ci concentriamo su cabala o numeri fortunati. La scelta di Piatek non era così complicata. Parliamo di un giocatore che ha fatto 13 gol e ha fatto vedere subito le sue doti. Certo, non era previsto a inizio stagione, soprattutto a livello economico. Abbiamo dovuto capire la fattibilità dell'operazione, una volta sciolti i dubbi la scelta era quasi naturale. Conosce già il campionato e può adattarsi bene al nostro tipo di gioco".

Per il prosieguo del mercato: "La linea giovane non esclude altro tipo di innesti. Volevamo prendere Ibrahimovic e Fabregas, ma sono state trattative stoppate da altri fattori. Con Piatek e Paquetà abbiamo due grandi acquisti che rendono la rosa più competitiva. Non sappiamo se ci sarà possibile fare altri colpi, ma siamo già migliorati".

