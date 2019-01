Calciomercato Juventus, Benatia in Qatar: la situazione

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENATIA AL DUHAIL QATAR - Mehdi Benatia continua ad essere al centro di diverse indiscrezioni di mercato.

Il centrale marocchino è finito nel mirino deldi Claudio, ma nelle ultime ore si è parlato di una offerta dell'Al Duhail, club del Qatar guidato in panchina da Rui, ex collaboratore di José. Da Doha, però, arrivano notizie diverse: il club non avrebbe intenzione di ingaggiare altri giocatori, se non un asiatico. Dunque, se dovesse essere confermata questa indiscrezione, la pista Benatia andrebbe a decadere. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, anche se laha più volte espresso la volontà di trattenere il 31enne calciatore a Torino, almeno fino alla fine della stagione in corso.