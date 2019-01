CALCIOMERCATO ALLAN-PSG / Si infiamma il calciomercato del Napoli, in entrata e in uscita. Il Psg è infatti molto vicino ad Allan (base di possibile intesa, grazie al coinvolgimento di una serie di sponsor tra cui Qatar Airways, sugli 80 milioni di euro) e spera di arrivare a dama puntando anche sulla volontà del brasiliano.

Il classe '91 a Parigi andrebbe a guadagnare circa 6 milioni di euro: una cifra ritenuta irrinunciabile, in questa fase della sua carriera. L'operazione, però, si può sbloccare solo se gli azzurri avranno a stretto giro in mano il sostituto. I n tale ottica, va letto il nuovo rilancio - confermano indiscrezioni di Calciomercato.it - per Barella del Napoli , intenzionato tuttavia a preferire l'opzione Inter. E Fornals ? Ruolo diverso, ma la sua duttilità permetterebbe ad Ancelotti di spostareal centro.