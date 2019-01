CALCIOMERCATO LAZIO CACERES BOLOGNA / Martin Caceres potrebbe lasciare non solo la Lazio ma anche la Serie A: il difensore uruguaiano, infatti, potrebbe rispedire al mittente l'offerta del Bologna e trasferirsi in Giappone.

Come riferisce 'Sky', per l'exc'è l'interesse concreto del, società che sarebbe ora balzato in pole nella corsa al calciatore: dovesse concretizzarsi, Caceres raggiungerenella squadra giapponese.

L'uruguaiano in stagione ha disputato 8 gare di cui 4 in campionato e altrettante in Europa League: arrivato lo scorso gennaio in maglia biancoceleste, in totale ha collezionato con la squadra di Inzaghi 18 presenze, realizzando un gol.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui