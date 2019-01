CALCIOMERCATO GENOA SANABRIA PIATEK / Sono ore febbrili in casa Genoa per l'addio ormai imminente di Krzysztof Piatek che sarà presto il nuovo centravanti del Milan. Il club ligure non rimane però di certo a guardare ed inizia a sondare il terreno per l'erede alla maglia numero 9. Tra i candidati più apprezzati ci sarebbe Antonio Sanabria, 22enne attaccante paraguayano in forza al Betis Siviglia.

Sono già iniziati i primi contatti per arrivare all'ex attaccante dellache ha però nel contratto con gli andalusi una corposa clausola da 30 milioni di euro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

Spettarice interessata è anche la Roma, che ha diritto al 50% sulla futura rivendita di Sanabria. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'Calciomercato.it', il Betis Siviglia sta cercando di vendere uno dei tre attaccanti centrali per trovare una nuova punta che sia più congeniale agli schemi di Setien. La situazione è dunque in totale divenire, con il Genoa che ci fa più di un pensierino.

