CALCIOMERCATO SPAL EHIZIBUE LAZZARI - Il pareggio nel derby contro il Bologna ha mantenuto le distanze invariate sulla zona retrocessione per la Spal, che può vantare lo scontro diretto favorevole sui felsinei. Ma la squadra di Semplici non vince dalla nona giornata ed in questa sessione invernale di mercato cerca rinforzi per centrare l'obiettivo salvezza, provando a trattenere i suoi gioielli. In particolare l'esterno destro Manuel Lazzari, fortemente corteggiato dal Napoli e per il quale c'è stato anche un contatto con la Roma.

La speranza è quella di rimandare la cessione in estate, ma intanto i ferraresi pensano al suo erede e nelle ultime ore sta circolando il nome di Kingsley, 23enne terzino destro olandese di origini nigeriane che milita nello

Per fare il punto della situazione, Calciomercato.it ha intervistato in esclusiva il suo procuratore: "Posso confermare che le due società stanno negoziando: da parte nostra non resta che attendere e vedere come andrà la trattativa - ha dichiarato Patrick Poldervaart ai nostri microfoni - Penso che lo Zwolle sia disposto a cedere Ehizibue anche in questa sessione di gennaio, altrimenti non si sarebbe nemmeno seduto al tavolo con la Spal. Di certo al ragazzo piacerebbe venire a giocare in Italia e provare l'esperienza della Serie A".

