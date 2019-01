CALCIOMERCATO FIORENTINA EMPOLI / Che i rapporti tra Fiorentina ed Empoli siano buoni non lo si scopre certo ora. Dopo l'affare Traorè, i viola potrebbero però effettuare una nuova operazione insieme agli azzurri.

Questa volta sul piatto potrebbero esserci due estremi difensori. Per le ultime notizie di mercato clicca qui!

Come infatti riporta 'Sport Mediaset', i due club toscani potrebbero chiudere per uno scambio: Dragowski si trasferirebbe in azzurro e si giocherebbe il posto da titolare, mentre invece in cambio arriverebbe Terracciano, che andrebbe a ricoprire il ruolo di vice-Lafont.

