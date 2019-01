GENOA MILAN RICCIO HIGUAIN / "Nel primo tempo abbiamo sofferto e fatto fatica a trovare le distanze giuste, dalla mezz'ora siamo cresciuti". Soddisfatto soprattutto per il risultato Gigi Riccio, vice-allenatore del Milan, che ha sostituito Rino Gattuso in panchina contro il Genoa per via della squalifica del tecnico calabrese. Riccio ha parlato della prova della squadra ai microfoni di 'Sky Sport': "Nel primo tempo scivolavamo male indietro e ci trovavamo troppo spesso uno contro uno. Abbiamo fatto fatica a trovare distanze e allo stesso tempo a giocare palla.

Dopo la mezz'ora abbiamo trovato spazi e attaccato la profondità, consolidando il tutto nella ripresa". Su: "Se abbiamo faticato a digerire la sua decisione? No, abbiamo fatto fatica a digerire i 120 minuti contro la, la gara contro lae il viaggio dall'Arabia. Molti giocatori non erano al top. Le dinamiche di mercato siamo abituati a viverle e ci comportiamo di conseguenza. Higuain era nell'aria da qualche giorno, ma noi alleniamo i giocatori a disposizione. Oggi ci interessa sottolineare la grande partita di: ha allungato la squadra, ha permesso di giocare con i giocatori più tecnici, disputando una grande gara". Su: "E' un giocatore tecnico, ma deve essere e può essere più incisivo, ha tempo nei colpi di testa e da disponibilità in fase difensiva. Può fare davvero tanto. Se siamo lì a lottare per il quarto posto il grazie va a tutta la rosa a disposizione, con giocatori a volte anche impiegati fuori ruolo.? Un periodo di ambientamento era necessario.? Conosciuamo le sue qualità, quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, peccato per l'infortunio, ha accusato un problema muscolare".