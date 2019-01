Fiorentina-Sampdoria, Giampaolo 'bacchetta' Muriel

FIORENTINA SAMPDORIA GIAMPAOLO / Dopo il beffardo 3 a 3 contro la Fiorentina, Marco Giampaolo ha analizzato la prestazione della sua Sampdoria: "Siamo arrivati male alla partita. Abbiamo sbagliato tanto tecnicamente e nell'attenzione.

Ho sbagliato qualcosa io in settimana perché in più di uno era in difficoltà, può succedere - le sue parole a 'Sky' - Non è stata la miglior Samp e nonostante tutto potevamo portarla a casa. C'è rammarico per non averla portata a casa ma il risultato è giusto.? Si smarca bene, il gol è molto bello. Anche quello di, con lo stop orientato: lo vedo ancora un filo appesantito, ma quei colpi ce li ha".