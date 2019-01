Calciomercato Milan, ingaggio shock per Higuain: accuse al Chelsea

CALCIOMERCATO MILAN INGAGGIO HIGUAIN / Gonzalo Higuain è virtualmente un giocatore del Chelsea, ma la stampa inglese ancora non riesce a capcitarsi della scelta fatta dai Blues.

Da diversi gioni i tabloid parlano di spesa folle e dannosa per il club, ma il 'colpo di grazia' all'operazione l'ha dato oggi il 'Daily Star', pubblicando un'esclusiva con le cifre dettagliate dello stipendio che percepirà il quasi ex attaccante dela Londra.

Secondo il tabloid britannico, il Pipita diventerà il quinto calciatore più ricco della Premier League, con un ingaggio settimanale di 270mila sterline a settimana. Fino a giugno, Higuain percepirà dunque la cifra shock di 5,3 milioni di sterline, pari a 6,1 milioni di euro. Numeri importanti che gli consentiranno di scalzare Lukaku dalla Top Five degli ingaggi di Premier ma che non piacciono affatto alla stampa inglese: "Il Chelsea spende tutto per Higuain", titola in prima pagina il Daily Star.

