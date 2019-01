CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN / I primi tentativi sono andati a vuoto ma per Allan al Paris Saint-Germain le porte non sono ancora chiuse: in estate i francesi potrebbero tornare alla carica, ma anche un affondo negli ultimi giorni di gennaio non è da escludere, anche considerando l'infortunio accorso a Verratti.

L'ingaggio che da Parigi hanno fatto intravedere al brasiliano, stuzzica il calciatore e così la 'Gazzetta dello Sport' scrive che se dovesse arrivare un'offerta di almeno settanta milioni di euro, il no potrebbe tramutarsi in una trattativa.

Un affare nel quale - riferisce il 'Corriere dello sport' - potrebbe entrare anche una proposta di sponsorizzazione: così nelle casse del Napoli potrebbero finire (oltre a 50 milioni per il cartellino) anche i soldi di un contratto pluriennale provenienti da un marchio del Qatar così da rendere più allettante la proposta del Psg. Intanto Allan questa sera guarderà dalla tribuna la sfida tra Napoli e Lazio visto la squalifica da scontare: con lui fuori causa anche Hamsik per infortunio con Ancelotti costretto a inventarsi una mediana dove troverà spazio Diawara. Un anticipo di futuro?

