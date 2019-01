PAGELLE TABELLINO INTER SASSUOLO / Un ottimo Sassuolo mette in difficoltà l'Inter ed esce da 'San Siro' con un punto. Nerazzurri salvati in un paio di occasioni da un super Handanovic. Sottotono Icardi. Ecco i voti del match.

INTER

Handanovic 7 - La solita sicurezza tra i pali. Decisivo nella ripresa con un intervento super su Boateng.

D'Ambrosio 6 - Si disimpegna con grande diligenza in una serata in cui è poco incisivo in fase offensiva.

De Vrij 6 - Buona prestazione difensiva per l'ex Lazio, autore di una sola sbavatura nel primo tempo che ha causato l'occasione di Locatelli.

Skriniar 6,5 - Il solito muro difensivo a protenzione dell'area di rigore nerazzurra. Anche lui, come Handanovic, compie un salvataggio provvidenziale nel recupero.

Asamoah 5,5 - Sempre lucido e attento nella propria metà campo. Cala vistosamente, però, nella ripresa.

Vecino 6 - È tra i più pericolosi dei suoi nel primo tempo, quando arriva due volte alla conclusione nell'area di rigore avversaria. Manca il guizzo finale, ma non la solita capacità di inserimento. Dal 82' Borja Valero s.v.

Brozovic 5,5 - Guida la manovra nerazzurra con buone geometrie e semplicità, aggiungendo la solita corsa a tutto campo. In un paio di occasioni va però fuori giri, procurandosi anche un cartellino giallo.

Joao Mario 5 - È il meno coinvolto a centrocampo e spesso avulso dal gioco. Oggetto misterioso. Dal 60' Nainggolan 5,5 - Non riesce ad incidere nei 30 minuti in cui è chiamato in causa.

Politano 6,5 - Sempre vivace e intraprendente nell'uno contro uno. Sua la miglior occasione da gol dei padroni di casa: solo un super Consigli gli nega la gioia del gol. Dal 81' Lautaro Martinez s.v.

Icardi 4,5 - Piuttosto sottotono in una serata in cui tocca pochissimi palloni e non ha nessuna occasione nell'area di rigore avversaria.

Perisic 5 - Quasi mai incisivo sull'out di sinistra e spesso fuori dal gioco per lunghi tratti del match. Una controfigura del miglior Perisic.

All. Spalletti 5,5 - Sfugge ancora la vittoria contro la bestia nera Sassuolo, che non avrebbe nemmeno demeritato la vittoria.

SASSUOLO

Consigli 6,5 - Provvidenziale nel primo tempo su Politano. Trasmette sicurezza a tutto il reparto difensivo.

Lirola 6,5 - Controlla senza particolare affanno Perisic e crea diverse situazioni pericolose sull'out di destra.

Sempre propositivo.

Magnani 6,5 - Domina nella propria area di rigore annullando nientemeno che Icardi.

Peluso 6 - Sempre lucido e attento in copertura e nella marcatura in area. Non si ricordano suoi errori difensivi.

Rogerio 6 - È meno incisivo del solito in zona d'attacco, ma comunque preciso e diligente nella propria metà campo.

Duncan 6,5 - Ennesima prestazione maiuscola per il ghanese, che garantisce la solita corsa e sostanza in mezzo al campo. Dal 73' Bourabia 6 - Buona gestione della palla nelle poche volte in cui è chiamato in causa

Sensi 6 - È il metronomo neroverde, come al solito impeccabile nella gestione della palla. Costretto a lasciare il campo solo per infortunio. Dal 76' Magnanelli 6 - Entra e garantisce maggiore freschezza e copertura ai suoi.

Locatelli 5,5 - Cala nella ripresa. A pesare, però, è soprattutto la grande occasione sciupata in avvio di partita davanti ad Handanovic.

Berardi 6 - Attira le attenzioni della difesa nerazzurra con il suo sinistro, nonostante la scarsa pericolosità in area di rigore avversaria.

Boateng 6,5 - Cresce col passare dei minuti ed è fermato solo da un super Handanovic nella ripresa. Va vicino al gol anche nel finale.

Djuricic 5,5 - Mai incisivo in zona d'attacco e controllato senza problemi da D'Ambrosio. Dal 62' Boga 6 - Subito intraprendente nell'uno contro uno. Crea diverse situazioni pericolose.

All. De Zerbi 6,5 - Un ottimo Sassuolo esce da 'San Siro' con un punto che, occasioni alla mano, potrebbe anche stare stretto.

Arbitro: Pairetto 6 - Buona gestione in un match nel complesso corretto. Non ci sono episodi dubbi o da Var da segnalare.

TABELLINO

INTER-SASSUOLO 0-0

Inter (4-3-3): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah; Vecino (82' Borja Valero), Brozovic, Joao Mario (60' Nainggolan); Politano (81' Lautaro Martinez), Icardi, Perisic. A disp.: Padelli, Vrsaljko, Gagliardini, Ranocchia, Miranda, Dalbert, Candreva. All.: Spalletti

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Magnani, Peluso, Rogerio; Duncan (73' Bourabia), Sensi (76' Magnanelli), Locatelli; Berardi, Boateng, Djuricic (62' Boga). A disp.: Satalino, Pegolo, Lemos, Matri, Babacar, Ferrari, Dell'Orco, Adjapong, Brignola. All.: De Zerbi

Arbitro: Luca Pairetto (Sez. di Nichelino)

Marcatori: -

Ammoniti: 32' Sensi (S), 50' Brozovic (I), 51' Rogerio (S), 90'+3 Peluso (S)

Espulsi: -

