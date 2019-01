Calciomercato, ESCLUSIVO: non solo Ralf, nuova pista per il Tianjin

CALCIOMERCATO RALF JOSELU / Tianjin Teda molto attivo in questa fase del calciomercato di gennaio.

Secondo nuove indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it infatti, la dirigenza del Tianjin è in trattative per Joselu, attaccante spagnolo classe '90 ex Real Madrid ora in forza dal Newcastle di Rafa Benitez dove in questa stagione ha collezionato 17 presenze e 3 gol tra tutte le competizioni.

