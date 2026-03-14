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Cesena, esonerato Mignani: in arrivo Ashley Cole in Serie B

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Il pareggio contro il Frosinone è costato caro al tecnico del Cesena Mignani che è stato esonerato dal ruolo di allenatore della squadra bianconera.

Ashley Cole
Ashley Cole verso la panchina del Cesena (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, il Cesena avrebbe deciso di affidarsi ad Ashley Cole per la propria panchina con l’ex terzino di Roma e Chelsea che arriva per la sua prima avventura in Italia da allenatore.

Sembra essere tutto fatto per il tecnico inglese che avrà il compito di provare a centrare la qualificazione ai playoff per tentare la promozione in Serie A. Una scelta a sorpresa da parte della dirigenza cesenate, pronta ad affidarsi al tecnico classe 1980, alla sua prima esperienza alla guida di un club da primo allenatore dopo aver ricoperto il ruolo di vice sia al Chelsea che all’Inghilterra under 21.

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1977

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7 / 7

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