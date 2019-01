Calciomercato Inter, cifre e dettagli dell'affare Brazao: confermate le indiscrezioni di CM.IT

INTER BRAZAO / Arrivano conferme sulle indiscrezioni di Calciomercato.it in merito al trasferimento all’Inter di Brazao.

Il giovane portiere brasiliano è ormai da considerarsi un calciatore dei nerazzurri, che lo preleveranno dal Cruzeiro prima di passare in prestito alcome riporta 'Sky 'Sport'. Costo dell’operazione 2,4 milioni di euro più bonus, con Brazao che firmerà un contratto di cinque anni. Un emissario nerazzurro dovrebbe raggiungere il portiere classe 2000 per la firma del contratto in Cile, dove con la sua Nazionale è impegnato nel Sub-20. Brazao sbarcherà in Italia a febbraio alla fine del torneo.