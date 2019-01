CALCIOMERCATO JUVENTUS EMERAN / Ha 16 anni ed già conteso dalle big d'Europa: si parla di Noam Emeran, attaccante classe 2002 di proprietà dell'Amiens, almeno finora.

Perché in Inghilterra sono convinti che il suo futuro sia ale a confermarlo sono arrivate le parole dello stesso baby talento transalpino: "Ho scelto lo United dopo averne dicusso con la mia famiglia - le sue parole riportate dal 'Mirror' -. Penso che lo United fosse l'opzione migliore tra le offerte che mi sono arrivate per giocare al massimo livello. Ora sta a me impegnarmi per raggiungere i miei obiettivi e realizzare i miei sogni". Emeran era seguito anche da altri club: oltre al Manchester United, sulle sue tracce si era mossa lae anche il Psg.