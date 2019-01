CALCIOMERCATO MOURINHO / Dopo la fine della sua avventura con il Manchester United, Mourinho si appresta a vivere una stagione da commentatore con 'BeinSports'.

Ma lo Special One non pensa affatto a ritirarsi, anzi, come ha dichiarato proprio all'emittente: "Voglio allenare, sono nel mondo del calcio da tanto ma devo ancora compiere 56 anni. Sono giovane per smettere. Appartengo al calcio d'élite, è lì che voglio rimanere".