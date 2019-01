CALCIOMERCATO CHELSEA LOBOTKA / Il Chelsea attende Gonzalo Higuain, ormai il ritorno del centravanti argentino alla corte di Maurizio Sarri è ad un passo. La partenza di Fabregas, però, impone anche un rinforzo a centrocampo, Sarri ha precisato più volte durante le interviste quest'esigenza. La prima scelta è Leandro Paredes ma lo Zenit San Pietroburgo non abbassa le pretese rispetto alla richiesta di 40 milioni e sta provando a trattenere l'ex Roma. L'alternativa all'argentino è Stanislav Lobotka, centrocampista classe '94 del Celta Vigo da sempre nel mirino del Napoli che, però, non ha l'accordo con il Celta Vigo sulla formula del trasferimento: il prestito con diritto di riscatto. Il Celta è disposto solo alla cessione a titolo definitivo o al massimo al prestito con obbligo di riscatto per Lobotka che ha una clausola rescissoria di 50 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Celta Vigoha frequenti contatti con i club inglesi che sembrano interessati al centrocampista slovacco che può giocare sia da regista che da interno di centrocampo. Ile ilsono pronti a presentare una proposta di 25 milioni di euro ma potrebbero dover competere proprio con il Chelsea che, se dovesse scontrarsi con il muro dello Zenit San Pietroburgo per Paredes , potrebbe sferrare l'assalto a Lobotka. il Napoli intanto nelle ultime ore ha riallacciato i contatti perdel Boca Juniors che, con Nandez vicino alla cessione, potrebbe abbassare le pretese per il centrocampista classe '2000 che, in virtù della tendinopatia al ginocchio sinistro, non parteciperà neanche al Sub 20. Il Napoli vorrebbe chiudere l'affare intorno ai 12 milioni di euro più bonus, la trattativa può tornare nel vivo, l'Inter sembra più defilata.