Infortunio Anguissa, ennesimo colpo di scena: quando rientra

Cresce l’attesa per la super sfida tra Napoli e Roma, ma intanto c’è un nuovo aggiornamento sulle condizioni fisiche di Zambo Anguissa.

Continua l’avvicinamento alla super sfida tra Napoli e Roma, in programma domenica sera alle ore 20:45 e valevole per la 25esima giornata di Serie A, ma intanto ci sono aggiornamenti importantissime sulle condizioni fisiche di uno dei giocatori più importanti della rosa azzurra, ovvero André-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista camerunese aveva rimediato una lesione al bicipite femorale destro a novembre con la sua Nazionale e da quel momento ha avuto inizio il suo calvario. A metà gennaio, il 30enne originario di Yaoundé sembrava ormai prossimo al rientro ma un nuovo problema alla schiena lo ha bloccato e adesso l’ex Fulham è ancora fermo ai box.

Ma quando tornerà in campo Anguissa? Le ultime indiscrezioni provenienti da Napoli parlano addirittura di un rientro solo a marzo inoltrato, quindi di uno stop più lungo rispetto alle primissime sensazioni. Questo significa che Conte dovrà rinunciare a uno dei suoi elementi migliori all’incirca per un altro mese. Una vera e propria mazzata per l’allenatore salentino e per tutti i sostenitori della compagine partenopea.