GENOA MILAN ASSENZE ROMAGNOLI CALABRIA KESSIE / Oltre al danno la beffa. Dopo la sconfitta in Supercoppa italiana contro la Juventus, Gattuso dovrà anche fare i conti con numerose assenze in vista del posticipo di campionato con il Genoa. Romagnoli, Calabria e Kessié saranno infatti squalificati per il match del 'Ferraris' e si aggiungono nella lista degli indisponibili agli infortunati Biglia e Bonaventura.

L'allenatore rossonero avrà dunque gli uomini contati: a destra sarà ballottaggio a due tra Abate e Conti, mentre al centro della difesa si giocheranno due posti Musacchio, Simic e Zapata. Il sostituto di Kessié potrebbe invece essere uno tra José Mauri e Bertolacci, o in alternativa Calhanoglu. Con l'eventuale spostamento del turco a centrocampo, possibile l'impiego di Fabio Borini sull'esterno. Da valutare, infine, le condizioni di Suso.

