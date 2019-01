Calciomercato Cagliari, affare Nandez: indizio dall'Argentina

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO CAGLIARI NANDEZ BOCA JUNIORS / Dentro o fuori: il Boca Juniors, come raccontato da Calciomercato.it, ha fretta di definire in un senso o nell'altro il futuro di Nahitan Nandez, su cui è fortissimo il pressing del Cagliari . Nonostante il tentativo di disturbo da parte del Chelsea, i sardi proseguono nella trattativa e dall'Argentina arriva un indizio che fa ben sperare. Come riporta 'TyC Sports' infatti, il centrocampista uruguaiano ha saltato l'ultimo allenamento col Boca e non a causa di un problema fisico. Ci siamo?