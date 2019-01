Calciomercato Milan, dalla Polonia: fatta per Piatek!

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO MILAN PIATEK POLONIA / E' Piatek il nome in cima alla lista dei desideri del Milan. Il polacco delè il candidato numero uno a prendere il posto di Gonzalo Higuain, se dovesse volare in Inghilterra per riabbracciare Sarri al Chelsea . Dalla Polonia arrivano conferme sulla trattativa tra i rossoneri e il Grifone e si spingono addirittura oltre: stando a quanto riportato dal giornalista Tomasz, Piatek sarà delentro la fine della settimana al