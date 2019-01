CALCIOMERCATO PARMA ALESSANDRINI / Continua la campagna rafforzamenti del Parma che una volta ufficializzato Kucka sposterà il tiro verso l'attacco. I ducali in particolar modo vanno a caccia di un nuovo esterno offensivo per potenziare la propria batteria di frecce. Stando a quanto riportato da 'MLSSoccerItalia.com', il Parma avrebbe messo gli occhi su Romain Alessandrini.

L'esterno di prorpietà deisembra infatti destinato all'addio in seguito alla permanenza diche ha ottenuto il contratto da. Ora la compagine americana dovrà liberare un posto tra lo svedese (che ha appena rinnovato), i fratelli Dos Santos e lo stesso Alessandrini. Proprio il francese exha parlato dei ducali a 'Telefoot': "Parma è un’opportunità, ma ne ho altre in paesi più esotici. Sto facendo delle valutazioni e prenderò la decisione migliore. A me piacerebbe restare a Los Angeles, mi piacerebbe rinnovare ma non dipende solo da me”. Al momento dunque Alessandrini-Parma non è altro che una simpatica suggestione.