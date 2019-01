CALCIOMERCATO VALENCIA INTER MANCHESTER UNITED / L'Inter è alla ricerca di nuovi innesti di livello da regalare a Luciano Spalletti. Un ruolo in cui sarà fatto qualcosa in entrata sarà sicuramente quello relativo al terzino di destra. Sime Vrsaljko infatti non ha soddisfatto finora le aspettative del tecnico di Certaldo e difficilmente sarà riscattato dall'Atletico Madrid.

Per l'out difensivo un'occasione potrebbe arrivare dalla Premier League.

Secondo quanto riferito dal 'Mirror', il club nerazzurro avrebbe già avuto i primi contatti con l'entourage di Antonio Valencia. Il terzino dello United ha un contratto in scadenza nel 2019 e starebbe seriamente valutando l'opportunità di accasarsi altrove, dal momento che gli inglesi non sembrerebbero orientati a concedergli il rinnovo. I nerazzurri vorrebbero prelevarlo già nella finestra invernale di calciomercato, per regalarsi un profilo di assoluta esperienza in grado di contribuire al buon proseguimento di stagione. Valencia, oltre al ruolo di terzino, può anche giocare in posizione più avanzata, avendo ricoperto per diverso tempo i ruoli di centrocampista e attaccante esterni.

