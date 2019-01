JUVENTUS KEAN / A meno di sorprese, Moise Keane giocherà questa sera la sua prima partita da titolare in stagione con la maglia della Juventus nel match di Coppa Italia contro il Bologna. Il giovane attaccante sostituirà Mandzukic al centro dell'attacco bianconero e sarà probabilmente affiancato da Cristiano Ronaldo e Dybala nel tridente di Allegri.

Serata importante per il talento classe 2000, al centro dei rumors di mercato sul proprio futuro e che nella stagione in corso ha giocato solamente uno spezzone di partita in Juve-Young Boys in Champions League. Paratici e Allegri hanno finora allontanato una possibile partenza dell'ex Verona e nelle prossime settimane discuteranno anche del rinnovo del contratto (in scadenza nel 2020) con il suo agente Raiola. Kean ha diversi estimatori tra Ajax, Marsiglia, Milan e soprattutto Chievo, ma il ko di Mandzukic rafforza l'idea della dirigenza della Continassa di non privarsi in questa finestra invernale dell'attaccante dell'Under 21 azzurra.

