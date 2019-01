CALCIOMERCATO LAPADULA UDINESE E GENOA / L'Udinese non ha disputato una grandissima prima parte di stagione per quanto riguarda i risultati. Con 18 punti in campionato dopo 19 partite, il club bianconero non può dirsi al sicuro dalla zona retrocessione, distante solo 5 lunghezze.

Per cercare di salvarsi con più tranquillità, la dirigenza friulana avrebbe in mente di regalare un attaccante di peso a, in grado di portare più gol in un reparto fin qui autore di soli 16 centri.

Secondo le informazione raccolte dal 'Corriere dello Sport' un profilo di assoluto gradimento risulta essere quello di Gianluca Lapadula. Il centravanti torinese non sta trovando spazio nel Genoa, chiuso dagli exploit di Piatek e Kouamé. Viste le sole due apparizioni collezionate finora, l'ex Milan e Pescara potrebbe fare le valigie e dirigersi in Friuli-Venezia Giulia per tornare a essere protagonista con la maglia bianconera. A facilitare l'operazione i buoni rapporti vantati tra le due compagini.

